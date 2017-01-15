إعلان نتائج انتخابات الغرفة التجارية ببني سويف

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة بني سويف، نتائج التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد، التي أجريت أول أمس، وشهدت إقبالًا كبيرًا على التصويت من التجار، الذين توافدوا على مبنى الغرفة بمدينة بني سويف.

فيما شهدت لجان المراكز الإدارية 7، ولجان بندر ومركز بني سويف، إقبالا ملحوظًا للمرة الأولى منذ سنوات وسط تنافس كبير بين قائمتي (المستقبل،والتطوير والتغيير)، وبمشاركة 12 ألف و460 عضوًا ممن لهم حق التصويت، لاختيار7 من بين المرشحين الذين يبلغ عددهم 15 مرشحًا، في 13 لجنة،بينهم 4 لجان في بندر ومركز بني سويف، والأخرى موزعة على المراكز 6 الإدارية.

حيث تنافس 15 مرشحًا من خلال قائمتين إحداهما للنائب الأول للمجلس الحالي، وقائمة أخرى جديدة للفوز بـ 7 مقاعد في المحافظة، على أن يتم تعيين 7آخرين فيما بعد من قبل وزارة التموين من أعضاء الجمعية العمومية لتجار بني سويف.

جرت الانتخابات في 13 لجنة مقسمة كالأتي: 4 لمركز وبندر بني سويف، 2 بمركز الواسطى، و2 بمركز ناصر، و2 بمركز ببا، ولجنة بمركز سمسطا،و2 بإهناسيا.

أعلنت اللجنة فوز قائمة (المستقبل) بــ 6 مقاعد، بينما فازت قائمة )التغيير والتطوير( بمقعد واحد، كما أعلنت فوز كل من : حسن عبد الوهاب جعفر بـ1185 صوتًا، وأحمد سيد محمد زهران بـ 1174 صوتًا، وطه محمد الفيومي بـ 1123، وأحمد حسن عبد الفتاح بـ 1077، ومحمود طه محمد طه بـ947، ومختار عبد التواب بـ 855، من قائمة المستقبل، فيما فاز أحمد عبد المجيد بـ 841 صوتًا، من قائمة التغيير والتطوير.

من المقرر أن يستمر عمل المجلس الحالي حتى 30 يونيو الجاري، انتظارًا لقيام الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين

والتجارة الداخلية، بتعيين 7آخرين في المجلس الجديد، والذي سيباشر أعماله مطلع يوليو .

يذكر أن 13 مرشحًا من إجمالي 28 مرشحًا تقدموا بالتنازل عن الترشيح إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات في الأيام الأ، أبرزهم رجاء عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الغرفة الحالي، ومعه عدد من رموز الغرفة القدامى، ومنهم أبو بكر المغربي، وطه عبده ، وحسن عبد الرحمن.



