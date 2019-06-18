افتتاح مقر منظمة إقليم شمال افريقيا بالقاهرة غدا





اكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة خلال انعقاد اجتماع أعضاء منظمة اقليم شمال أفريقيا بحضور /اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وليندرنزو رئيس المنظمة واعضاء المكتب ان المحافظة تشرفت بالثقة الغالية وباجماع دول اقليم الشمال على اختيار القاهرة لتكون مقرا اقليميا للمنظمة كى تصبح نقطة التقاء بين المدن الأفريقية .







وأضاف أن المقر المزمع افتتاحه غدا سيكون نقلة تدفع التواصل القائم بين المدن ليكون نواة للعمل الجاد وعقد اتفاقيات التعاون المثمرة التى تجعل من اقليم شمال افريقيا مركزا للاشعاع الحضارى لقارتنا وللعالم ونستطيع ان نقدم من خبرات ونستفيد معا من تراكم الخبرات لمواجهة تحديات و أزمات المنطقة خاصة الاعمال الارهابية والتى تهدد دول شمال أفريقيا كذلك تقديم رؤية لعملية اعادة اعمار المدن وتحقيق الاستقرار فيها.





وذكر أنه تم اعتماد خطة استراتيجية للقضايا التى تواجه دول المنظمة بما فيها قضايا الهجرة التى تمثل اهم عنصر من عناصر التحدى خاصة الهجرة غير شرعية ما يتطلب تعاون الجميع بما فيها ادارات الحكم المحلى والمجتمعات المحلية فى اقليم الشمال الافريقى والتنسيق المشترك بينها لمواجة تلك الظاهرة المخيفة التى تهدد أمن القارة لتحقيق رؤية مشتركة ومتابعة فعالة لتحقيق امال وطموحات شعوب المنطقة .







