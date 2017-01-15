محافظ الفيوم يوجه بتكثيف حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة

أصدراللواء عصام سعد ،محافظ الفيوم ، مشددة لرؤساء مجالس المدن بتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات والاهتمام بالنظافة العامة والإنارة وصيانة وترميم الطرق، كما شدد على ضرورة التصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتنسيق التام بين مديريتي الزراعة والأمن لإزالة كافة التعديات فور حدوثها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال سارقي التيار الكهربائي.



