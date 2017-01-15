إزالة 2828 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا ضمن حملات "حق الشعب"

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ الموجة الرابعة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة.

وقال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إنه تم إزالة واسترداد 318 حاله تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم الثامن من الموجة منها210 حالة إزالة تعدى بالبناء بمساحات 41969 متر مربع، و108 حاله إزالة زراعة على مساحة 29121 فدانًا 3 قيراط، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين.

فى السياق نفسه أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص عن استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن فعاليات الموجة 14، حيث تم استرداد 1500 فدان من أراضي أملاك الدولة تابعة للمحافظة، و30 فدانًا تابع للريف المصري بالظهير الصحراوي، و3080 متر مربع أملاك دولة صرف، و9 قيراط أرض زراعية، و1050 متر مربع مخالفة للقانون 119 لسنه 2008.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز العدوه من استرداد 378 فدانًا من أملاك الدولة، وذلك فى إطار جهود الوحدات المحلية لتنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية.



