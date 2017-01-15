المنيا تستقبل وفود 3 جنسيات لزيارة المعالم الأثرية والسياحية

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت وفدًا سياحيًا يضم زائرين من :اليابان، والسويد، والدنمارك قادمين لزيارة المعالم السياحية والأثرية والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

أكد المحافظ أهمية القطاع السياحي في مصر، وضرورة تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهًا مدير السياحة بتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

وأوضح أن المحافظة تتخذ خطوات حقيقية لإعادة المنيا إلى مكانتها السياحية التي تليق بها، بخاصة أنها تحوي العديد من المعالم الحضارية والتاريخية.

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن الوفود زارت مناطق الأثرية بتل العمارنة بمركز دير مواس، وتونا الجبل، ومنطقة آثار بني حسن بأبوقرقاص التي تقع جنوب المنيا وتضم المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.



