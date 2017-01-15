محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير كورنيش بحيرة قارون

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال تطوير وتجميل كورنيش بحيرة قارون, بحضور المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس.

حيث تفقد المحافظ أعمال تدبيش وتطوير كورنيش بحيرة قارون، التي تشمل تمهيد جوانب الطريق ومعالجة الحفر ورفع المطبات العشوائية، وتطوير الشاطئ بالتنسيق بين مجلس مدينة سنورس ومسئولي الثروة السمكية، واستكمال الأنترلوك الناقص بالأرصفة، كما تتضمن أعمال التجميل صيانة ودهان الأعمدة الكهربائية وتركيب كشافات جديدة وزيادة عدد المقاعد الثابتة، ودهان المقاعد القائمة وعمل تندات لجلوس الزوار، ودهان البلدورات والأسوار.

وأكد المحافظ على ضرورة مراعاة الشكل الجمالي والبيئي في أعمال التطوير، مشددًا على نظافة الأرصفة عقب الانتهاء من أعمال الطلاء.

كما شملت الجولة تفقد أعمال التطوير بطريق القاهرة الفيوم ومدخل طريق البحيرة السياحي، وتطوير ميدان الشعار بمدخل بحيرة قارون السياحي، مؤكدًا على إعادة طلاء مجسم الشعار والصيانة الدورية للنافورة القائمة بالميدان، مع متابعة ري الأشجار، والاهتمام بالمجسمات الجمالية الموجودة بالميدان.

كما شملت الجولة أيضًا تفقد أعمال تطوير كوبري عزبة عبد العظيم على مصرف البطس بقرية بني عتمان، مشددًا على ضرورة مراعاة الدقة في تنفيذ الأعمال والتنسيق بين مجلس المدينة ومسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي لدهان ونظافة وصيانة خطوط مياه الشرب المارة بجانب الكوبري حفاظًا على الشكل الجمالي.

وأوضح المحافظ خلال الجولة أن عمليات التطوير والتجميل تشمل كافة المراكز والقرى بشتى أنحاء المحافظة، وتسير جنباً إلى جنب مع حملات رفع الإشغالات من الشوارع والميادين.



