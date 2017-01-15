رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يعتمد نتيجة "الابتدائية" ويعلن الأوائل

اعتمد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية. وأعرب المحافظ عن بالغ تقديره وسعادته بهذا التفوق وتمنى للجميع مزيد من التوفيف التقدم.



وتم إعلان اسماء العشر الأوائل وهم كل من رحاب مصطفى ثروت معهد الحرمين الشريفين الخاص بالأقصر وحصل يوسف حسين صلاح الطالب بمعهد محمد الصادق على المركز الثاني كما حصلت منه أحمد عيد عثمان الطالبة بمعهد الدير بالمركز الثالث وحصلت ندى محمد عيد عثمان الطالبة بمعهد الدير بالمركز الرابع كما حصلت زينب رمضان محمود الطالب بمعهد الدير على المركز الخامس كما حصلت زينب عبد الحميد محمد الطالبة بمعهد الدير بالمركز السادس وكان المركز السابع من نصيب شيماء أحمد سلامة الطالبة بمعهد الدير كما حصلت زينب محمود أحمد الطالبة بمعهد حسب ربه على المركز الثامن وحصل عمرعبدالستار عبد الحميد الطالب بمعهد محمد الصادق بالمركز التاسع و إبراهيم محمد إبراهيم محمد الطالب بمعهد الحرمين الشريفين الخاص بالأقصر بالمركز العاشر فيما حصلت هدير أحمد محمود الطالبة بمعهد الدير على المركز العاشر مكرر.

يذكر أن معهد الدير بمركز إسنا جنوب الأقصر يحصد 6 مراكز من بين العشرة الأوائل بالشهادة الابتدائية الأزهرية .



