محافظ قنا يستقبل حجاج بيت الله الحرام بمطار الأقصر

استقبل السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بمطار الأقصر الدولي حجاج الجمعيات الأهلية العائدين إلى أرض الوطن بعد أدائهم لمناسك الحج بالأراضي المقدسة، جاء ذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد حجاج محافظة قنا بلغ 386 حاجًا، لافتًا إلى أن عدد حجاج الفوج الأول 141 حاجًا والذين وصلوا في تمام الساعة الخامسة من مساء أمس، بينما يبلغ عدد الفوج الثاني 245 حاجًا، ووصلوا في تمام الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم.

وقام محافظ قنا بتهنئة الحجاج بتأدية مناسك الحج وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وأشار الحجاج إلى أنهم قاموا بالدعاء لمصرنا الغالية أن يحفظها الله من كل مكروه وسوء وأن يدوم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

وأكد الهجان أنه تم توفير كل أوجه الرعاية لحجاج الجمعيات الأهلية من أبناء المحافظة أثناء تأدية مناسك الحج هذا العام، وتم العمل على تذليل كل العقبات وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، مؤكدًا حرص جميع الجهات المختصة على بذل أقصى الجهود وأفضل الخدمات في سبيل أداء الواجب وخدمة حجاج بيت الله الحرام .



