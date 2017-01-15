الوادي الجديد تنظم مسابقة "ملكة جمال التمور"خلال فعاليات مهرجان التمور

أعلنت محافظة الوادي الجديد،أمس، عن تنظيم مسابقة ملكة جمال التمور، ضمن فعاليات المهرجان الدولي للتمور الذي يقام خلال شهر نوفمبر المقبل.



وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن المسابقة مقامة للأطفال من عمر 5 أعوام وحتى 12 عامًا، ويشترط موافقة الوالدين، كما يجب على الأطفال المشاركين أن يمتلكون مواهب فنية في الغناء والشعر والموسيقى ممارسة الأنشطة الرياضية.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم فتح التقديم بالمسابقة من يوم السبت 31 أغسطس وحتى الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر، لافتًا إلى أن الأوراق المطلوبة "عبارة عن شهادة ميلاد الطفل، وصورة شخصية حديثة للمتسابق" وسيتم استلام الأوراق من خلال جمعية الرعاية الاجتماعية خلف قصر الثقافة بمدينة الخارجة من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 مساءً، ومن هيئة تنشيط السياحة بمركز الداخلة، وبمقرات الوحدة المحلية بلاك من مراكز الفرافرة وبلاط وباريس.



