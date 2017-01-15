"مستقبل وطن" الوادي الجديد ينظم ندوه تثقيفية بعنوان "يسروا"

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن أمانة مركز الخارجة برئاسة سعاد عبد الشهيد أمينة لجنة التدريب والتثقيف بالحزب ندوة تثقيفية بعنوان "يسروا" بمقر اتحاد العمال بمحافظة الوادي الجديد؛ وذلك في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الخاصة بتنظيم الندوات التثقيفية.

وحاضر بالندوة فضيلة الشيخ عبد الرحمن عمر مرزوق أمام وخطيب بمديرية أوقاف الوادي الجديد وتحدث عن اليسر من الناحية الدينية والدنيوية؛ وذلك بحضور أحمد عبد العاطي أمين اتحاد العمال بالمحافظة ومحمد شوقي أمين الشئون المالية وكاميليا توفيق أمينة المرأة بمركز الخارجة ومايسة مغربي أمين مساعد وسعاد القاطي أمين عام الاتحاد المحلى بالوادي الجديد.

وفى نهاية الندوة شكرت سعاد عبد الشهيد منظمة الندوة الحضور ووعدت بندوات أخرى قريبًا للوعي والتثقيف.