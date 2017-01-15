تشهد محافظة مطروح مساء اليوم السبت انطلاق فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي بقصر ثقافة مطروح، بحضور أحمد آجي سوريا نائب السفير الإندونيسي بالقاهرة وأحمد رمضان المستشار الثقافي بالسفارة الإندونيسية، وذلك على هامش اختيار محافظة مطروح عاصمة للثقافة المصرية لعام 2019

يتضمن برنامج اليوم الثقافي الإندونيسي عدد من العروض والفقرات الفنية والاستعراضية، منها رقصة زابين ورقصة موسيقى رامباك بيدوج ، ورقصة رفاعي جيلينج ، وموسيقى أنكلونج، والتي تعبر عن الثقافة الإندونيسية وما توحي به من أصاله عبر التاريخ.

من جانبه، رحب اللواء مجدي الغرابلى محافظ مطروح بالوفد الإندونيسي بالمحافظة، مؤكدًا على عمق الروابط وعلاقات الصداقة المصرية الإندونيسية، متمنيًا لهم الاستمتاع بجمال وسحر مطروح بشواطئها ورمالها وتراثها وتاريخها.



