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رفع المخلفات وإزالة التعديات والاشغالات بمركز مطاى المنيا

رفع المخلفات وإزالة التعديات والاشغالات بمركز مطاى المنيا

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قال محمد حلمي رئيس المركز إن الحملة شملت إزالة التعديات على حرم الطريق ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والإحياء بالمركز وتم متابعة خط سير الأعمال والوقوف على الانضباط بالمرور على المواقف بالمركز والتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين  .

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وإزالة التعديات والإشغالات وعودة النظافة للطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة .

 


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