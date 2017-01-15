نائب محافظ الوادي الجديد تناقش خطة لتنظيم المهرجان الدولي للتمور



عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اجتماعًا بحضور عدد من التنفيذيين المعنيين بتجهيز مهرجان التمور الدولي الخامس، الذي يقام على أرض المحافظة فى شهر نوفمبر القادم، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم.

خلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة ملاحظات الشركة المنظمة وتوزيع المهام الخاصة بكل قطاع للانتهاء من تنفيذها للخروج بأفضل صورة للمهرجان الذي تلتف حوله أنظار العالم.

وجهت «مجدي» بتنفيذ أفكار مبتكرة وغير تقليدية من شأنها إبراز كل الجوانب الثقافية، والبيئية، والتراثية، والاقتصادية للمحافظة لتسويقها إعلاميًا بالشكل المطلوب، مؤكدةً أن الفرصة متاحة لجميع أبناء المحافظة للمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم فى معرض المنتجات الذي يتضمنه المهرجان.