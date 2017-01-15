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قبول 950 طالبا وطالبة في المدن الجامعية بالوادي الجديد

قبول 950 طالبا وطالبة في المدن الجامعية بالوادي الجديد

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أعلنت جامعة الوادي الجديد، نتيجة القبول في المدينة الجامعية للأسماء التي تمت مراجعتها من الطلاب القدامى، على أن يتم إعلان نتيجة طلاب الفرقة الأولى مع إعلان باقي نتائج الطلاب القدامى التي لم تتم مراجعتها يوم 15 سبتمبر الجاري.

وقال عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة - في تصريحات اليوم الأحد - إنه تم قبول 750 طالبة و200 طالب في المرحلة الأولى وجار مراجعة بيانات 200 طالب و260 طالبة، وانتظار فتح باب التقدم لطلاب الثانوية المرحلة الثالثة والدور الثاني يوم 1 أكتوبر المقبل.

وكان طنطاوي أعلن في وقت سابق اليوم أن الجامعة بدأت إجراءات تسكين الطلاب في المدينة الجامعية، على أن يتم البدء في التسكين للطلاب والطالبات يوم الثلاثاء المقبل.


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