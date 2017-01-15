تحرير 54 محضرًا تموينيًا مخالفًا بالمنيا

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تمكنت مديرية التموين بالمنيا من تحرير54 محضرًا تموينيًا مخالفًا، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية ، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية .
قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين:" إن الحملات أسفرت عن تحرير 47 محضرًا مخالفًا للمخابز البلدية منها: 22 محضرًا لنقص الوزن، و محضر لعدم وجود ميزان، و 7 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 10 محاضر أخرى متنوعة، بالإضافة إلى 7 محاضر في مجال الأسواق منها: 3 محاضر لعدم حيازة شهادة صحية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر ضد لأحد التجار التموينيين للتلاعب بالمقدرات التموينية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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