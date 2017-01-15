محافظ مطروح يتفقد سوق ليبيا السياحي





قام اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، بجولة ميدانية بمنطقة سوق ليبيا التجاري يرافقه محمد أبو غنيمة السكرتير العام، واللواء محمد أنيس السكرتير المساعد، للاطمئنان على الحركة التجارية بالسوق.

استمع «الغرابلي» للبائعين حيث أكدوا أن مطروح شهدت هذا الموسم رواجًا سياحيًا كبيرًا من خلال الإقبال على المنتجات البيئية التي تتميز بها المحافظة، وكذلك إقبال المصطافين عليها.

أكد المحافظ ضرورة العمل على التسويق والترويج داخل السوق من خلال عمل أوكازيونات وتخفيضات للأسعار على السلع والمنتجات المختلفة، موجهًا مجلس مدينة مرسى مطروح بسرعة إزالة جميع الإشغالات أمام السوق التجاري.



