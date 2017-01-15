محافـظ المنوفية :إنهاء تسليم أرض أول منطقة لوجيستية بالمحافظة

شهد اللواء سعيد عباس ،محافظ المنوفية ، إجراءات إنهاء تسليم أرض أول منطقة لوجيستية بقرية طوخ طنبشا والتي تقام على مساحة 6 أفدنة بمركز ومدينة بركة السبع بحضور الدكتور هانى الفقى رئيس مجلس إدارة الشركة المستلمة للأرض، وسكرتير عام المحافظة، وممثلين من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمستشار القانوني، والمستشار الهندسي للمحافظة، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.



حيث أوضح المحافظ أن هذا المشروع يعد نقلة حضارية للمنطقة وسيعمل على توفير فرص عمل جادة للشباب ، مؤكداً حرص الأجهزة التنفيذية على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار والمستثمرين ودفع عجلة التنمية بالمحافظة ، موجهاً الدعوة لرجال الأعمال للاستثمار بالمحافظة لتوافر المناخ الاستثمارى بها فى كافة المجالات سواء التجارى أو التعليمى او الترفيهى او الصناعى .

هذا وقد وجه رئيس الشركة الشكر لمحافظ المنوفية على حفاوة الاستقبال والتأكيد على إنجاح المشروع بما يعود بالنفع العام على مواطنى المنوفية.

وعقب الاجتماع توجهت اللجنه لتسليم الأرض على الطبيعة تمهيداً لبدء الخطوات الفعلية لتنفيذ المشروع.

جدير بالذكر أن هذا المشرع يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لنشر أنماط التجارة الحديثة من مناطق لوجستية ومراكز تجارية وأسواق على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية من خلال ربط كافة المحافظات بشبكة لوجستية حديثة وأنشطة تجارية متنوعة تيسيراً على المواطنين فى الحصول على مستلزماتهم الاستهلاكية.



