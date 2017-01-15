محافظ القاهرة يشهد إزالة منطقة عين الحياة العشوائية

أشرف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على أعمال إزالة المنطقة العشوائية بعين الحياة في إطار خطة الدولة لتطوير منطقة الفسطاط.

وذكر محافظ القاهرة أن أعمال إزالة المنطقة العشوائية هي جزء من تنفيذ المخطط الشامل الذى وضعته الدولة للمنطقة ويشمل منطقة مجمع الأديان وسور مجرى العيون والمدابغ وعين الصيرة.

وبدأت أجهزة المحافظة في إزالة العقارات المقامة بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة، بحضور اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة وعدد من القيادات الأمنية وقوات الأمن.

وأضاف المحافظ أن أجهزة المحافظة أجرت بحثًا دقيقًا لحصر الأسر المستحقة وقامت بتسكينهم في الأسمرات وأكتوبر، مشيرًا إلى أن المنطقة تعد منطقة خطورة من الدرجة الثانية صادر بشأنها قرار إزالة منذ عام 2017، وسيتم إزالتها بالكامل لإعادة تخطيطها مرة أخرى ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وإعادة تخطيط منطقة الفسطاط.

يذكر أن منطقة "عين الحياة" تقع بحي الخليفة وامتدت إليها العشوائيات وتعاني معظم منازلها من ارتفاع منسوب المياه، كما أن معظم المنازل مبنية بطريقة عشوائية مما دفع محافظة القاهرة لإزالة العشوائيات بها ولنقل سكانها لوحدات آمنة ضمن مخطط الدولة لتطوير المنطقة بالكامل.



