محافظ الفيوم يفتتح ميدان الشيخ سالم ويتفقد شارعي الدالي والمبيضة

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم ، ميدان الشيخ سالم بمدينة الفيوم بعد تطويره بحضور المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم والمهندسة نجاح حافظ مدير الإدارة الهندسية ومسئول الرصف بمجلس مدينة الفيوم و علاء رمضان نائب رئيس مركز ومدينة الفيوم لشئون النظافة.

خلال الافتتاح أكد محافظ الفيوم على المتابعة المستمرة لكافة الخدمات وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات خلال ورديات العمل اليومية بالميدان وتشجيره , مع وضع صناديق للقمامة في الأماكن المناسبة لها , وزيادة أعمدة الإنارة لإظهار الشكل الحضاري والجمالي للميدان.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ أعمال تركيب الإنترلوك بشارع المبيضة وأكد على ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية عند تركيب الإنترلوك , كما وجه نائب رئيس المدينة بنظافة الحديقة داخل حي المبيضة وتشجيرها وإنارة كافة الأعمدة ,ووضع صناديق للقمامهة تتناسب مع الشوارع الجانبية.

خلال الجولة تفقد المحافظ أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك والبلدورات بشارعي الدالي وأبوبكر الصديق بمدينة الفيوم ,كما تفقد الأعمال الإنشائية لتوسيع وتطوير كوبري السنترال ,وأكد على ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية في كافة الأعمال, كما وجه بتركيب الإنترلوك بالشوارع بالمتفرعة من شارع الدالي , مع مراجعة مطابق الصرف الصحي قبل الرصف .











