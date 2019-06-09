محافظ المنوفية يتفقد كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة السادات

تفقد، صباح اليوم، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة السادات، بحضور نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والسادات، واللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن لقطاع السادات، ومجدي أبو السعد رئيس مركز ومدينة السادات، ولفيف من رجال الدين المسيحي والقيادات الأمنية بالمحافظة.

كما تفقد مبنى الكنيسة ومحيطها للوقوف على الاستعدادات النهائية ومدي جاهزية ساحات انتظار السيارات، والطرق المؤدية للكنيسة، وخطة التأمين تمهيدًا لافتتاحها،غدًا، بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

قدم المحافظ التهنئة للمصلين بالكنيسة، معربًا عن سعادته بوجود كنيسة السيدة العذراء مريم على أرض محافظة المتوفية، مؤكدًا دور الكنيسة الرائد في ترسيخ القيم، ونشر مبادئ المحبة والسلام، وكذلك التسامح والتعايش السلمي.

من جانبه، أعرب الأنبا باخوميوس عن سعادته بزيارة المحافظ للكنيسة، حيث اطمئن المحافظ على الانتهاء من جميع الأعمال تمهيدًا لافتتاح هذا الصرح العظيم.

هذا ومن المقرر أن يقوم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بافتتاح كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة السادات ،غدًا، وهو أول عمل رعوي يقوم به قداسته بمصر عقب عودته من رحلته الرعوية إلى الخارج .



