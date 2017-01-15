نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد صندوق تمويل المساكن





التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وفد صندوق تمويل المساكن بوزاره الاسكان بئاسة المهندس محمد هلال رئيس مجلس إدارة الصندوق وعدد من المساعدين الماليين والخبراء القانونيين وذلك لبحث موعد تسليم المحافظه حصتها مقابل الارض من الوحدات السكنيه وكذا المواطنيين الذين تقدموا لشراء عدد من الوحدات الجاهزه، وذلك بحضور اللواء اشرف مصطفى سكرتير عام المحافظه والمهندس احمد حسين وكيل وزاره الاسكان بالمحافظه

واكدت مجدي بأنه تم الاتفاق على اسلوب استغلال باقى مساحه الارض التى تم ترفيقها بمعرفه الصندوق بما يحقق الصالح العام للطرفين

يذكر بأنه المحافظه خصصت مساحه ٥٠ فدان بحي ٢٥ يناير بمدينه الخارجه لصالح صندوق تمويل المساكن وذلك لبناء عدد ٢٦ عماره سكنيه بواقع ٥٠٠ وحده سكنيه، وذلك بهدف توفير مساكن جاهزه التشطيب أمام المواطنين بنظام الأقساط.



