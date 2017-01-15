محافظ سوهاج: تشغيل أول مدرسة بمدينة سوهاج الجديدة العام الدراسي المقبل

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج عن بدء قبول الطلاب وتشغيل مدرسة أبوبكر الصديق للتعليم الأساسي بمدينة سوهاج الجديدة العام الدراسي القادم 2019/2020 بعد سنوات طويلة من التوقف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بديوان عام المحافظة مع الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس رجب سالمان رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة؛ وذلك للتنسيق حول تشغيل المدرسة وتوفير وسائل المواصلات اللازمة لنقل الطلاب والمدرسين بسهولة ويسر.

وقد كشف الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج عن تشغيل أول مدرسة للتعليم الأساسي الحكومي بالحي الأول بمدينة سوهاج الجديدة؛ وذلك ضمن توجيهات المحافظ بالاهتمام بالمجتمعات العمرانية الجديدة وتسخير كل إمكانات المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتلافي المعوقات وتوفير كل الخدمات الأساسية لتشجيع المواطنين وجذب المزيد من السكان لإعمار تلك المدن الجديدة والانتقال للإقامة والإعاشة بها.

وذكر المتحدث الرسمي أن مدينة سوهاج الجديدة تتمتع بالعديد من المزايا والخدمات التي تسهم في الإعمار وتشجيع الاستثمار بها، ومن أهمها تشغيل مركز الشرطة ومحطة مياه سوهاج الجديدة وسوق الجملة والحديقة الترفيهية والمركز الطبي ونقطة الإطفاء والمدارس، بالإضافة إلى جامعة سوهاج الجديدة وقربها من مطار سوهاج الدولي وشبكة طرق متميزة لخدمة المدينة ومن أهمها طريق الكوامل الجديد والذى يربط بين مدينة سوهاج الأم ومدينة سوهاج الجديدة وطريق المطار.

من جانبه قال شلتوت إنه سيتم استثناء ميعاد التحويلات والقبول بالنسبة للطلاب في كل مراحل المدرسة والتي تبدأ من مرحلة رياض الأطفال ثم الابتدائي والإعدادي تشجيعا للطلاب وأولياء الأمور، لافتا إلى أن المدرسة مبنية على مساحة 9500 متر مربع وتشمل 6 فصول رياض أطفال و18 فصلا ابتدائيا، بالإضافة إلى 9 فصول للمرحلة الإعدادية.

وأشار سالمان إلى توفير أتوبيسات مكيفة مجانًا من الجهاز لنقل الطلاب من داخل المدينة وإلى المدرسة والعكس ونقل المدرسين من أماكن تجمعهم بالمحافظة إلى المدرسة والعكس، مؤكدا توفير كل الإمكانات من الجهاز للمدرسة للإسهام في عملية التشغيل.