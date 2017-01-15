محافظ الأقصر يتفقد المشروعات الجديدة بمدينة إسنا ويلتقي المواطنين

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، بزيارة إلى مدينة إسنا يرافقه لفيف من قيادات المحافظة ورئيس المدينة محمد سيد سليمان، وذلك لمتابعة عدد من المشروعات الجديدة الجاري إنشاءها لخدمة المواطنين في شتي المجالات، حيث التقى المحافظ بالمواطنين خلال جولته واستمع لشكواهم.

شملت جولة المحافظ بمدينة إسنا، تفقده طريق الحلة مصر أسوان الذي يتم رصفه حالياً، كما تفقد بنك مصر بقرية الحلة، ومحطة الصرف رقم 2 أمام هويس إسنا القديم والمنتظر افتتاحها خلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى متابعته العمل داخل مقر معهد التمريض بجوار مستشفى إسنا.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مدينة إسنا وأقسام الطوارئ، واستمع لشكاوى المواطنين، مؤكدًا لهم أن المحافظة لا تعاني من أية مشكلات طبية أو نقص في الأدوية سوى العامل البشري وجاري حل تلك الأزمة قريبًا، كما تفقد المحافظ العمل داخل السجل المدني الجديد.

وفي نهاية جولته حضر المحافظ لقاء مع نواب البرلمان خالد مجاهد والنائب عبد الرازق زنط، ورؤساء القرى ورئيس المدينة بمقر مجلس المدينة، وذلك للاستماع لمقترحاتهم وشكواهم لخدمة المواطنين.



