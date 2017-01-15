محافظ البحر الأحمر يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير العشوائيات

عقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، اجتماعًا بديوان عام المحافظة لاستعراض أخر المستجدات التي تمت بمشروع تطوير العشوائيات، وتسمية الشوارع وترقيمها بمختلف مدن المحافظة من رأس غارب شمالًا حتى مدينة حلايب جنوبًا.

في بداية الاجتماع، أكد المحافظ ضرورة سرعة الانتهاء من تسمية الشوارع وترقيمها بمختلف مدن المحافظة بنهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية.

وأصدر تعليماته لرئيس مدينة الغردقة وجهاز التعمير بالمحافظة بتحديد الأولويات لتسليم الوحدات السكنية بديل العشوائيات بالمدينة لمستحقيها.

وفي ذات السياق قام رؤساء المدن بعرض الموقف التنفيذي لتطوير العشوائيات حتى يتم تحديد الجدول الزمني لتسليم الوحدات إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن

وفي نهاية الاجتماع، أكد المحافظ سرعة الانتهاء من حصر وتنقية كشوف المستحقين للوحدات بديل العشوائيات بنطاق مدينتي سفاجا ورأس غارب، بحيث تتم عرضها على المحافظ خلال 10أيام.

حضر الاجتماع كل من: اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام، والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد، ورؤساء مدن (الغردقة، سفاجا، رأس غارب)، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة



