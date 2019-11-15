محـافظ المنوفية يستقبل وزير الأوقاف في مكتبه بالديوان العام

استقبل صباح اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمكتبه بديوان عام محافظة المنوفية بحضور مدير أمن المنوفية والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء جامعتى المنوفية وقويسنا ونائب رئيس جامعة السادات وفضيلة الشيخ أحمد عبدالمؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات الدعوية بالمحافظة.

حيث سيتم افتتاح مسجد الشهيدين أحمد محمد مهدى ومحمد محمود على عطا الله (مسجد فؤاد سابقا) بمدينة قويسنا تخليداً لذكراهما وما قدماه من تضحيات، وتم أداء ونقل شعائر صلاة الجمعة بالمسجد مباشرة علي التلفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم والبرنامج العام .

هذا وقد التقي وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية بأسر الشهيدين وقدما واجب العزاء لهم ، وأشار محافظ المنوفية حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم لأسر الشهداء تقديرا لتضحياتهم من أجل حماية الوطن.

وفى نهاية اللقاء قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مجموعة كتب كهدية تذكارية لمحافظ المنوفية كما قدم المحافظ درع المحافظة لوزير الأوقاف تقديراً لما يقوم به من مجهودات في تجديد وإرساء خطاب ديني عصري مستنير يراعي الواقع ويحافظ علي ثوابت الإسلام.