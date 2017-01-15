راشد يوجه بإزالة أي مصادر للضوضاء بمحيط لجان الثانوية العامة





أعلن اللواء أحمد راشد ،محافظ الجيزة ،أن غرف العمليات بديوان عام المحافظة وبمديرية التربية والتعليم لم تتلق أي شكاوى أو بلاغات بشأن حدوث أي مشكلات تؤثر على طلاب الثانوية العامة في أدائهم للأمتحانات .



وأكد راشد أنه يتابع يوميًا سير الامتحانات للتأكد من سريانها بالشكل الملائم والذي يضمن تهيئة مناخ مناسب للطلاب مشيراً إلى أن المحافظة استعدت جيداً لمارثون الامتحانات من خلال تجهيز اللجان للطلاب ورفع جميع السيارات والتشوينات والباعة الجائلين و الضوضاء من محيط المدارس .

إضافة إلى أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف للتأكد من خطة انتشار الفرق بالقرب من لجان الامتحانات ومراجعة طفايات الحريق .

كما أكد المحافظ أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع مستوى النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بوجود أي مظاهر للاشغال .

وأشار راشد إلى أنه يتم رصد ردود أفعال الطلاب عقب أدائهم الامتحان للإطلاع على آرائهم في مستوى الامتحان .

وقال المحافظ إن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة بلغ 71312 طالب وطالبة حيث تم تجهيز 173 لجنة أساسية و 37 لجنة احتياطية للتسهيل على الطلاب في أدائهم للامتحانات كما تم تجهيز 37 استراحة خلال الفترة من السبت 8/6/2019 وحتى الأربعاء 3/7/2019.

من جانبة أكد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن اليوم الأول للامتحانات سار بشكل جيد ولم توجد أي شكاوى من الطلاب مؤكداً على تفعيل البروتوكول بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة وكذلك الاستراحات وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة وقيام الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات والحرص على عدم قطع التيار الكهربائي أثناء فترة عقد الامتحانات مع تكثيف أعمال النظافة خارج اللجان.



