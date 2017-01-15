حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية بالمنوفية

تنفيذًا لتوجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية للحفاظ على الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة.



أفاد اللواء عصام عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، بأنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية البتانون بمساحة 1068م2، وكذا تنفيذ عدد ٣ حالات إزالة فورية بمساحة ٣١٢م2، هذا وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين حفاظاً على الرقعة الزراعية.

وفي سياق متصل أفاد المهندس رجب النقيدي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة الإشغالات بمركز ومدينة منوف، أسفرت عن تحرير 97 محضر إشغال و27 إزالة فورية، وكذا تم إزالة عدد 2 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بطريق الحامول.

وعلى جانب آخر قال خالد العرفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا إنه تم تحرير ٦٩ محضر تمويني مخالفات ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار وعدم انتظام القيد في السجلات ومواصفات ونظافة وعدم الالتزام بمواعيد الإنتاج وضرب وهمى للبطاقات)، وكذا إعدام ٢٠ كيلو نخاله غير صالحة للاستعمال، مشيرًا إلى أنه تم رفع ٥٠ طن تراكمات ومخلفات بجوار حديقة الطفل وقرية كمشيش استعدادًا لبداية التطوير الحضاري.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن بضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأى تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.