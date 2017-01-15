حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في الفيوم

تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم باستمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمختلف أنحاء المحافظة شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة يوسف الصديق بالتنسيق مع الشرطة حملة مكبرة لإزالة كل التعديات على أراضي أملاك الدولة بزمام قريتي الريان والحامولي التابعة لمركز يوسف الصديق؛ وذلك برئاسة اللواء أشرف موافى السكرتير العام المساعد للمحافظة وبمشاركة المحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمركز ومسئولي أملاك الدولة بالمحافظة.

ونجحت الحملة في إزالة عدد 22 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بزمام قريتي الريان والحامولي بإجمالي مساحة 59 فدانًا، وإزالة عدد 12حالات تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1788 مترًا، وفصل المرافق عن 4 حالات مبان بمساحة 400 متر، واسترداد عدد 62 حالة فضاء بمساحة 18532 مترًا، كما تم التشديد على سرعة إنهاء إجراءات التقنين لأراضي أملاك الدولة بجانب إجراءات التصالح للمباني المخالفة طبقًا للقانون.

وأكد محافظ الفيوم ضرورة استمرار هذه الحملات بمختلف أنحاء المحافظة لإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.