محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير سوق سوهاج بمصر الجديدة





تفقد اللواء خالد عبد العال ،محافظ القاهرة، اليوم أعمال تطوير سوق سوهاج بمصر الجديدة، مؤكداً على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتزام الباعة بأماكنهم.



وأوضح محافظ القاهرة أن السوق تم تزويده بكافة الخدمات اللازمة للبائعين ورواده من دورات مياه لائقة وأماكن مخصصة لغسيل الخضر والفاكهة مع وجود محلات لأنشطة أخرى مثل العطارة والبلاستيك وخلافه .

وأضاف المحافظ أن السوق يتسع لحوالي 126 محلا لتجميع الباعة بالمنطقة المحيطة ، وتم التنسيق مع الشركة المنفذة على إمكانية إضافة مرحلة ثانية بإنشاء دور ثاني بنظام التركيب المعدني دون تعطيل لأنشطة السوق بعد افتتاحه .

وأكد المحافظ على رئيس الحي بالتزام الباعة حالياً بأماكنهم المخصصة لهم لحين الانتهاء من إنشاء السوق وعدم التجاوز عن المساحات المخصصة لهم .

رافق المحافظ في جولته م . إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، والعميد أحمد أنور رئيس حي مصر الجديدة .



