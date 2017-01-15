"مستقبل وطن " يختتم فعاليات دوري"مستقبل وطن" بالغردقة

اختتم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف فعاليات دوري مستقبل وطن لكرة القدم بمدينة الغردقة تحت رعاية النائب محمد محمد عبد المقصود عضو مجلس النواب والتي أقيمت على ملاعب نادي الطفل بالهلال بحضور عماد سيف امين الحزب بالمحافظة والنائب محمد محمد عبد المقصود عضو مجلس النواب وبعض من قيادات الحزب بالمحافظة ومدينة الغردقة وسط حضور لشخصيات المجتمع المدني وحضور جماهيري من المشجعين.

وجه عماد سيف أمين الحزب بالمحافظة كامل الشكر للنائب محمد محمد عبد المقصود عضو مجلس النواب على رعايته لهذه المسابقة مشيداً بدور اللجنة المنظمة وأمانتي الشباب والعمل الجماهيري خلال البطولة .

جاء ذلك في إطار العمل على مساعدة الشباب بضرورة الاهتمام بالرياضة خاصة مع اهتمام الحزب وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بشباب الوطن كعمود أساسي من أعمدة التنمية والبناء للدولة وتشجيعه على ممارسة الرياضة والحفاظ على صحته ووعيه الفكري.

وأشار حسين مرزوق أمين قسم ثان الغردقة إلى أن البطولة اتسمت بالندية من جميع الفرق وحظيت بقبول غير مسبوق من الجماهير وفي نفس السياق وجه هاني سمير حمد أمين الشباب بالمحافظة التهنئة الى الفريق الفائز بالبطولة مشيداً بمستوى لاعبي الفريق موجهاََ التحية لجميع الفرق المنافسة في الدوري

وثمنت ابتسام حامد أمينة العمل الجماهيري دور جميع أعضاء الأمانة بالمحافظة وبمدينة الغردقة مشيرة إلى أن هذا النجاح يرجع الى تضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد



