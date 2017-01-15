محافظ الوادي الجديد يوجه بإعداد دورات تربوية وسيكولوجية للمعلمين

وجه محافظ الوادي الجديد بإعداد دورات تدريبية مكثفة للمعلمين في كل المجالات التعليمية والتربوية والسيكولوجية على يد نخبة من الخبراء بهذه المجالات، لإنجاح منظومة تطوير التعليم الجديدة وخاصة بالمراحل الأولى.



جاء ذلك خلال اجتماعه، مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد واستغلال الإجازة الصيفية في إعداد برامج تدريبية ومعسكرات صيفية لخدمة المجتمع.

كما وجه الزملوط ببحث ودراسة إمكانية تصنيع التغذية المدرسية محليًا بالمحافظة من خلال المدارس الثانوية الزراعية، لضمان توافرها وجودتها، وقرر حظر تسكين المعلمات بمدارس المناطق النائية البعيدة عن مقر إقامتهن، على أن تكون الأولوية في ذلك للمعلمين عن طريق التناوب بينهم ومنحهم مكافآت مالية نظير العمل بهذه المناطق.

وكلف المحافظ بحصر احتياجات مدارس المحافظة من المظلات تمهيدًا لتوفيرها، وبدء خطة تشجير وزراعة ملاعب المدارس لتحسين مظهرها وإضفاء شكل جمالي لها.