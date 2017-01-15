مستلزمات طبية مقدمة من صندوق "تحيا مصر" إلى مستشفى الفيوم العام

شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، تسليم عدد من المستلزمات وأدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية مقدمة من صندوق "تحيا مصر"، لمستشفى الفيوم العام.



يأتي ذلك في إطار أنشطة الصندوق لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وأشرف سعد مدير المتابعة والتقييم بصندوق "تحيا مصر"، والدكتور محمد عبدالله مدير مستشفى الفيوم العام، وحسين رجب مسئول الصندوق بالفيوم.

قدم نائب المحافظ الشكر لصندوق "تحيا مصر" لما يقدمه من دور حيوي في تخفيف العبء عن كاهل البسطاء، وكذا حماية العاملين بالقطاع الصحي في مجابهة فيروس "كورونا".

تفقد د.عماد قسم الأشعة المقطعية، وقسم استقبال حالات كورونا، واطمأن على مستوى تقديم الخدمات الطبية للمرضى، كما تفقد أعمال التطهير ووحدة التعقيم المركزي بالمستشفى، موجهًا بسرعة الانتهاء من إنشاء السور الحديدي الفاصل بين هيئة الإسعاف والمستشفى لتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين، وعدم التزاحم أمام المستشفى.

من جانبه، قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد نجحت حتى الآن في توفير 240 جهاز تنفس صناعي، و1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و15 ألف بدلة عزل واقية، وكذلك توفير مليون كمامة طبية، و50 ألف كمامة N95، وأطنان من عبوات التعقيم والمطهرات، و1000 كاشف للفيروس، و50 بوابة تعقيم.

ومن ناحية أخرى، تم إطلاق أكبر 3 قوافل غذائية تمت من خلالها توصيل نحو 6600 طن من المواد الغذائية، و170 طنًا من اللحوم و150 طنًا من الدواجن، و160 طنًا من الخضراوات، إلى جانب 300 ألف قطعة حلوى لأكثر من نصف مليون أسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.



