محافظ أسيوط يسلم 11 عقد تقنين جديد للمنتفعين بأراضي الدولة

حضر تسليم العقود المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط ورؤساء المدن والمراكز الكائن بنطاقها الأراضي التي تم تسليم عقودها وتشمل ( البداري – ديروط – ساحل سليم – الغنايم – منفلوط ) وأصحاب طلبات التقنين.



وقال محافظ أسيوط إن تسليم العقود يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي الممولكة لها بالقانون مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء بمواصلة الجهود المبذولة وتكثيف العمل في إنهاء الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة كل في نطاق مركزه واستكمال الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة