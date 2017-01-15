صحة الوادي الجديد تنفذ مبادرة "صحة المرأة" في 32 مركزًا طبيًا

تستعد مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، لتنفيذ حملة صحة المرأة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، يوم 1 فبراير المقبل، في 32 مركزًا طبيًا موزعة علي مراكز المحافظة الخمسة.



أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، اليوم، أن أهداف المبادرة تتلخص في الاهتمام بدعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي، والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وتوجيه المكتشف لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، وأيضًا الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.

وأوضح محروس أن المبادرة تستهدف السيدات من سن 18 عامًا لتوعيتهن صحيًا، وكيفية عمل فحص ذاتي للثدي، ، مشيرًا إلى أن المبادرة سوف تستمر لمدة 3 أشهر لتحقيق المستهدف منها على مستوى المحافظة.

يذكر أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 28 مليون امرأة في جميع أنحاء الجمهورية، وتتولي الفرق الطبية التي تضم طبيبات وممرضات وفنيات فحص السيدات، حيث تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض، وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات من سن 18 عامًا بالمجان.



