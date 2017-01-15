محافظ أسوان: رئيس الوزراء يكلف بدراسة مشروع لتجديد البنية الأساسية



أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عن تكليف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للمحافظة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية والوزرات والجهات المعنية لدراسة تنفيذ مشروع متكامل لإحلال وتجديد البنية الأساسية من شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة قد تصل إلى 1,2 مليار جنيه .

جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة محافظ أسوان والذي شهد أيضاً تكريم المهندسة أماني بدر خضير، مدير إدارة مبادرة مشروعك وذلك تقديراً لها لرفضها قبول رشوة مالية بمبلغ كبير حيث قدم لها المحافظ درع المحافظة وشهادة تقدير لتكون مثالاً للموظف الشريف ونموذجاً مثالياً يحتذى به فى الأمانة والإخلاص في تأدية عملها وتمسكها بمبادئ النزاهة والشرف ،وذلك في حضور اللواء سعيد حجازي، نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام

كما وجه اللواء أحمد إبراهيم بتنظيم احتفالية كبرى لتكريم الطلاب المتميزين بالتربية والتعليم والأزهر وجامعة أسوان ، بالإضافة إلى المتميزين من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة ، فيما شدد على المسئولين بضرورة اهتمام ومتابعة منظومة النظافة بشكل مستمر داخل الشوارع والميادين والمناطق السكنية ، بجانب رفع كفاءة وإصلاح أعمدة الإنارة ، علاوة على تطوير الحدائق العامة ، فضلاً عن استكمال خطة الرصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية ، وهو الذي يتوازى مع التعامل الجاد والحاسم مع ظاهرة البناء العشوائي والتعديات على أراضى الدولة ، بالإضافة إلى استمرار الحملات لإزالة الإشغالات داخل الأسواق



