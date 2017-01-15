تموين الوادي الجديد تعلن عن تسليم 127 بطاقة ذكية للمواطنين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، اليومء، وصول 127 بطاقة تموين ذكية جديدة (بدل فاقد – بدل تالف – فصل اجتماعي) للمديرية والإدارات.

وقال صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد،"لبوابة ماسبيرو" إنه جرى تسليم البطاقات للإدارات التموينية بواقع 6 بطاقة لمركز بلاط، 17 بطاقة لمركز باريس، 19 بطاقة لمركز الفرافرة، و32 بطاقة لمركز الداخلة، و44 بطاقة لمركز الخارجة، 5 بطاقات لمكتب تموين قرية بولاق جنوب مركز الخارجة، و4 بطاقة تموين لمكتب تموين قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة.

وأضاف أنه جرى التشديد والتنبيه على جميع مسؤولى التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة بدائرة المحافظة، كما جرى التشديد على مديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، بتوزيع وتسليم البطاقات لأصحابها وتفعيلها للصرف، في أسرع وقت لصرف مقرراتهم التموينية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة الواحاتية



