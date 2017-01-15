"قنا" تنهى الخصومة الثأرية الـ ١٢٨خلال الخمس سنوات الماضية

قال عبد الحميد الهجان محافظ قنا إن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن ولجان المصالحات نجحت في إنهاء الخصومة الثأرية الـ ١٢٨خلال الخمس سنوات الماضية والتاسعة منذ سبتمبر الماضي؛ وذلك خلال حضوره مراسم جلسة صلح القودة بين عائلتي آل محيسن وآل مصطفى بقرية نجع عزوز بمركز دشنا.

وقد حضر مراسم الصلح اللواء مجدى القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا واللواء أحمد عبد النظير نائب مدير الأمن لقطاع الشمال والعميد أمين سند رئيس مباحث مديرية الأمن والعميد عوض عبدالرحمن قائد قطاع الأمن المركزي بقنا والنائب سيف الدين نصر والنائب حسين فايز عضو مجلس النواب، وفضيلة الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف، والأنبا متياس ممثل الكنيسة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والعمد والمشايخ وأهالي العائلتين والقرى المجاورة.

وأكد محافظ قنا حرصه على حضور كل المصالحات التي تتم على أرض المحافظة إيمانًا بأن الأمن والسلام الاجتماعي هما أساس تحقيق التنمية المستدامة والسبيل لتوفير حياه كريمة للمواطنين، مقدمًا شكره لأبناء العائلتين لنبذهم الخلافات واتباعهم تعاليم الدين الإسلامي السمحة، كما تقدم بالشكر إلى مدير أمن قنا والأجهزة الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة المصالحات ولكل من شارك في نجاح هذا الصلح من العقلاء والمصلحين.

وأشار إلى أن تعاون الشباب مع أعضاء لجان المصالحات والقيادات الأمنية في إنهاء الخصومات الثأرية يؤكد تغيّر الفكر والموروث الثقافي والوعي بمخاطر الثأر لدى المواطنين، داعيًا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود الشعبية والأمنية والتنفيذية لإنهاء الخصومات الثأرية والحد من وقوع خلافات جديدة للتفرغ لتنفيذ الخطط التنموية والخدمية التي وضعتها الدولة في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

‫من جانبه أكد القاضي أن مديرية أمن قنا هدفها الأول هو تحقيق أمن أبناء قنا؛ وفى سبيل ذلك فإن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الخصومات الثأرية وتعمل وفق خطة متكاملة بالتعاون مع المحافظة وأعضاء لجان المصالحات والقيادات الشعبية لإنهاء كل الخلافات للوصول نحو قنا خالية من الخصومات الثأرية.

وأوضح أن مركز دشنا شهد العديد من المصالحات خلال الفترة الماضية وهو ما يؤكد تغيّر الموروث الثقافي لدى أبناء المركز، مضيفًا أن المديرية أطلقت منذ عامين مبادرة "قنا بلا أسلحة" لحث المواطنين حائزي الأسلحة غير المرخصة على تسليمها باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية في تطور الخلافات إلى خصومات ثأرية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير الداخلية نحو نشر الأمن ووأد الفتن وإنهاء جميع الخصومات الثأرية.

بينما أكد كل من وكيل وزارة الأوقاف وممثل الكنيسة في كلمتيهما أن حقن الدماء والتسامح والحفاظ على الأرواح هو واجب ديني وعمل سامي حثت عليه جميع الأديان السماوية لنشر الألفة والمحبة والأمن والأمان والسلام بين المواطنين.

وخلال الصلح تبادل طرفا الخصومة التصافح والعناق مرددين قسم العفو والصلح وإنهاء النزاع فيما بينهما وعدم العودة للخصومة مجددًا وسط صيحات الحضور " الله أكبر.. الله أكبر" ابتهاجًا بإتمام عملية الصلح وتراضي الطرفين وطي صفحة الخلافات بينهما.







