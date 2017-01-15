جامعة بنها تشارك في مؤتمر تطوير التعليم البيطري بالسنغال

شارك وفد جامعة بنها برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عضو المجلس العالمي لتطوير التعليم الطبي البيطري، والدكتور محمد محمدي غانم عميد كلية الطب البيطري، والدكتور علاء عبد الغفار الأستاذ بكلية الطب البيطري، في مؤتمر تطوير التعليم الطبي البيطري الذي نظمه مكتب الموارد الحيوانية التابع للاتحاد الإفريقي بالعاصمة السنغالية داكار.

شارك في فعاليات المؤتمر 51 دولة إفريقية، و 185 مشارك من رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات ورؤساء هيئات الخدمات الطبية البيطرية والنقابات الطبية البيطرية على مستوى القارة الأفريقية.

وأوضح نائب رئيس جامعة بنه أن المؤتمر ناقش المناهج التعليمية للتعليم الطبي البيطري وكيفية تطويرها لتتوافق مع النظم العالمية سواء الأوروبية والأمريكية.

وألقى "المغربي" محاضرة تناولت تجربة الجامعات المصرية في تطوير قطاع التعليم الطبي البيطري، مشيرًا إلى أن مصر لديها 18 كلية للطب البيطري، تم اعتماد 10 كليات منها حتى الأن من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

كما تضمنت المحاضرة شرخ لآليات تبني التعليم المبني على القدرات Competency Based Veterinary Medical Education وكيفية إدراج المهارات وقياسها في المقررات لبيان مدى تحقيق الطلاب للنتائج التعليمية المستهدفة لضمان خريج يتميز بالمواصفات والمهارات اللازمة لسوق العمل بالقارة الإفريقية.



