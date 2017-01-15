مياه البحرالأحمر تواصل حملة تطهير خزانات مدارس المحافظة

أكد المهندس يحيى صديق ، رئيس شركة مياه البحر الأحمر ، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم أن شركة مياه البحر الأحمر تواصل حملة تطهير خزانات المياه بالمدارس بجميع مدن المحافظة .

وكان اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الاحمر قد وجه بضرورة الانتهاء من تطهير خزانات المدارس قبل بدء العام الدراسى لضمان جودة مياه الشرب التى يتم تقديمها للطلاب. وفى ذات السياق أكد رئيس شركة المياه على المراقبة الدائمة لجودة مياه الشرب من قبل الإدارة العامة للمعامل حيث يتم إجراء كافه التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات الصحية

تأتى حملة تطهير الخزانات المجانية التى تقوم بها الشركة للتأكيد على المشاركة المجتمعية وتكاتف كافة الهيئات والمؤسسات لتقديم أفضل خدمة لأهالي المحافظة .



