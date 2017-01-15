بتكلفة ١٧٥مليون إقامة مستشفى عام بالداخلةواستكمال المجمع الإسلامي بموط

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الثلاثاء، عن بدء تنفيذ مشروع إقامة مستشفى عام جديد بمركز الداخلة بالمحافظة بتكلفة إجمالية 175 مليون جنيه.

وأكد الزملوط أن المشروع يتضمن إقامة مستشفى متكامل ومتطور ويضاف به أقسام جديدة لخدمة مركز الداخلة وقراه، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الخدمات الطبية.

وأضاف المحافظ أن المستشفى ستدخل الخدمة بعد عام من الآن، وذلك بعد انتهاء الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية.

على جانب آخر، أكد المحافظ أنه جاري العمل في المركز والمجمع الإسلامي الكبير بمركز الداخلة، بعد اعتماد 5 مليون من وزارة التخطيط، واستقبال تبرعات من 2 إلى 3 مليون جنيه.



