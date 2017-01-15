طلاب جامعة جنوب الوادي يمحون أمية 22 ألفا و353 مواطنًا في 3 محافظات

أكد الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي أن قضية الأمية من القضايا المهمة التي تولى لها الدولة أهمية كبرى لأنها تعد معوقًا أساسيًا من معوقات التنمية لارتباطها بقضايا أخرى مثل تنظيم الأسرة والصحة والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن جامعة جنوب الوادي تعمل متمثلة في قيادات الجامعة وطلابها على القضاء على مشكلة محو الأمية في المجتمع الصعيدي في قنا والأقصر والبحر الأحمر؛ وذلك من خلال برتوكولات تعاون مع هيئة محو الأمية والجهات المعنية إيمانًا منها بدورها التنويري للمجتمع المحيط بها.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة قدمت حوافز للطلاب المشاركين في محو الأمية منها تخفيض رسوم المصاريف الدراسية بنسبة 50% والتسكين في المدن الجامعية والمصروفات المدرسية والمشاركة في الأنشطة الطلابية مجانًا وغير ذلك من التسهيلات.

وأضاف أن بروتوكول التعاون من بنوده أن تقوم بتوفير مستلزمات العملية التعليمية واعتماد ومراجعة القوائم الدراسية وإجراء الاختبارات النهائية للدراسة واستخراج الشهادات للناجحين وتدريب الطلاب وتقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ مشروع محو الأمية من خلال أعضاء هيئة التدريس والطلاب في القرى والمراكز وإعداد قوائم بأسماء المرشحين للعمل في فصول محو الأمية كمدرسين.

بينما قالت الدكتورة سهير أحمد نائبة رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة إن الجامعة منذ توقيع برتوكول التعاون مع هيئة محو الأمية وبداية التنفيذ في أبريل 2015 وهي تعمل جاهدة في حل مشكلة (محو الأمية) في المناطق التي تقع فيها الجامعة سواء كان في محافظة قنا أوفروع الجامعة في الأقصر قبل استقلالها هذا العام والبحر الأحمر.

ونوهت سهير على أن عدد المشاركين من الطلاب في قنا والأقصر والبحر الأحمر منذ 2015 وحتى يوليو 2019 بلغ 6 آلاف و187طالبًا وطالبة، وهم 3 آلاف و696 طالبًا وطالبة من كليات الجامعة في قنا، وعدد الدارسين 15ألفا و132دارسًا ودارسة، وفي الأقصر بلغ عدد الطلاب المشاركين ألفين و182 طالبًا وطالبة، وعدد الدارسين 6 آلاف و379 دارسًا ودارسة، وفرع الجامعة في البحر الأحمر شارك في المبادرة 309 طلاب وطالبات وعدد الدراسين 842 دارسًا ودارسة.

وأضافت أن من خلال هذه المبادرة نجحت الجامعة في تخفيض نسب الأمية في 3 محافظة من خلال محو أمية 22 ألفا و353 مواطنًا ومواطنة خلال 4 سنوات، في محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر، مؤكدة أن الجامعة لا تزال تعمل جاهدة في هذا الشأن تحت قيادة رئيس الجامعة.