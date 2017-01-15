محافظ البحر الاحمر يتفقد الأعمال الإنشائية بالمدينة الصناعية بالغردقة.

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، عصر اليوم ، المدينة الصناعية امام منطقة الحرفيين بمدينة الغردقة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية التي تمت بها ، جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالمدينة لمتابعة ما يتم تنفيذه من أعمال ومشروعات .

وخلال تفقده للمشروع أكد المحافظ علي سرعة الانتهاء من البنية التحتية وأعمال التسوية والرصف ، كما أصدر تعليماته لرئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء بسرعة ربط محول الكهرباء بالموقع بالتيار الرئيسي .

كما أضاف سيادته بأن هذا المشروع سيعمل علي فتح العديد من فرص العمل لأبناء واهالي البحر الأحمر ، من خلال إنشاء المصانع الصغير علي مساحات تترواح ما بين ٣٠٠ متر و ٦٠٠ متر ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته ، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الانتاج وكذلك المنتج للمستهلك .

يذكر أن المدينة الصناعية تقام علي مساحة ١٨٩ الف متر مربع بتكلفة إجمالية تتجاوز ال ٥٠٠ مليون جنيه ، وسيتم إنشائها علي مرحلتين وتضم ٢١٨ مصنع متوسط وصغير ومصانع متناهية الصغر .



