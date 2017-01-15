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محافظ البحر الاحمر يتفقد الأعمال الإنشائية بالمدينة الصناعية بالغردقة.

محافظ البحر الاحمر يتفقد الأعمال الإنشائية بالمدينة الصناعية بالغردقة.

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 تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، عصر اليوم ، المدينة الصناعية امام منطقة الحرفيين بمدينة الغردقة لمتابعة  الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية التي تمت بها ، جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالمدينة لمتابعة ما يتم تنفيذه من أعمال ومشروعات

 وخلال تفقده للمشروع أكد المحافظ علي سرعة الانتهاء من البنية التحتية وأعمال التسوية والرصف ، كما أصدر تعليماته لرئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء بسرعة ربط محول الكهرباء بالموقع بالتيار الرئيسي

 كما أضاف سيادته بأن هذا المشروع سيعمل علي فتح العديد من فرص العمل لأبناء واهالي البحر الأحمر ، من خلال إنشاء المصانع الصغير علي مساحات تترواح ما بين ٣٠٠ متر و ٦٠٠ متر ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته ، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الانتاج وكذلك المنتج للمستهلك .

  يذكر أن المدينة الصناعية تقام علي مساحة ١٨٩ الف متر مربع بتكلفة إجمالية تتجاوز ال ٥٠٠ مليون جنيه ، وسيتم إنشائها علي مرحلتين وتضم ٢١٨ مصنع  متوسط وصغير ومصانع متناهية الصغر .


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