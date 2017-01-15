تحرير 130 محضر إشغال طريق، و500 إزالة إدارية بالقاهرة

وجه محافظ القاهرة، خالد عبد العال رؤساء الأحياء، بضرورة متابعة المخالفات في المهد قبل استفحالها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة؛ حفاظًا على المواطنين وأرواحهم.



كما وجه عبد العال - في بيان اليوم، باستمرار مواجهة المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع من خلال الحملات التي يتم تنفيذها صباحًا ومساءً، فضلًا عن القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية وتيسير حركة المرور، ومراجعة تراخيص المقاهي والمحال وإغلاق المخالف منها، بالإضافة إلى عمل مسح شامل للعقارات المخالفة والأدوار الزائدة عن الترخيص وإصدار قرارات إزالة فورية.

وفي حي الخليفة ، قام الحي بإيقاف أعمال بناء مخالف ومصادرة مواد البناء للشروع في بناء الدور الثامن دون الحصول على ترخيص بالعقار رقم (46) شارع المواصلة بالقرب من كوبري التونسي، كما تم إيقاف أعمال بناء الدور الثالث بالعقار (46) شارع القادرية ومصادرة مواد البناء، بالإضافة إلى تنفيذ حملة نظافة بشوارع (الحلمية الجديدة - ميدان القلعة - سور مجرى العيون - ميدان السيدة عائشة - القلعة - السلطان حسن) تحت إشراف وجدي زقزوق رئيس حي الخليفة .

وفي حي طرة، تم تنفيذ حملة بشق الثعبان، أسفرت عن غلق وتشميع وقطع التيار الكهربائي عن 4 مصانع لم تسدد مديونيات الأرض والمرافق للمحافظة، وذلك بعد توجيه أكثر من إنذار بالسداد، كما قام الحي بصيانة أعمدة الإنارة الخاصة بكوبري أرض نوار وتركيب ولاعات إنارة بشارع المحجر ومنشية المصري.

وفي حي المقطم، تم إزالة التعديات على خط التنظيم بمباني مخالفة بشارع المساكن أمام موقف الأتوبيس، وتنفيذ حملة نظافة ورفع المخلفات من شوارع (أحمد فؤاد نجم - مدخل الأسمرات - صبحي حسين - أمام مساكن القاهرة - مساكن الجيزة - منزل السبعين فدان - الهضبة الوسطى - مدخل الدائري وشارع 9) بالتنسيق مع هيئة النظافة.

وفي حي البستاين، قام الحي تحت إشراف اللواء محمود ضياء رئيس الحي بإيقاف أعمال مخالفة للقطعة رقم 9118 مجاورة 9 بالمعراج وإصلاح ماسورة مياه أمام عمارة رقم 19/ 20 ببيتشو وإصلاح ماسورة للصرف الصحي أمام عمارة (220) بصقر قريش 35 عمارات الشركة الكويتية، بالإضافة إلى تنفيذ حملة نظافة ورفع مخلفات القمامة بشارع الضغط العالي بالشطر الثالث شارع السعادة بالمعراج والشارع الغربي، وبيتشو، والخمسين.

وفي حي باب الشعرية، قام اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي باب الشعرية بمتابعة رفع جميع الإشغالات بشارع بورسعيد وشارع الجيش والبنهاوي، مشددًا على ضرورة الالتزام بعدم تواجد أية إشغالات أو تعديات على نهر الطريق.

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مجدي شريف رئيس حي الساحل، واستجابة لشكاوى المواطنين، تم اليوم العمل على رفع كفاءة الإنارة بشارع سعد سليم في الاتجاه القادم من نفق عبود للسيارات حتى شارع شبرا، وذلك بمعرفة إدارة الإنارة بالحي.

من جهته.. قال اللواء هشام أبوالنصر مدير إدارة شرطة المرافق، إن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع أشكالها تتم وفقا لخطة تم البدء في تنفيذها منذ أيام وسوف تستمر يوميًا على مدار الفترة القادمة لحين تحقيق أهدافها في تحقيق التواجد الشرطي والأمني والانضباط بالشارع وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة بالتنسيق مع أجهزة الأحياء.

وأكد أن حملات الأحياء بالمناطق الأربعة أمس أسفرت مجمعة عن تحرير 130 محضر إشغال طريق، و500 إزالة إدارية، و28 محضر إدارة بدون ترخيص، و13 محضر تلوث بيئة، وتحرير 21 بائعًا متجولًا، ورفع 6 عربات يد لبيع الخضار والفاكهة، وإزالة 6 لافتات إعلانية، وتنفيذ 8 محاضر مخالفة شروط الترخيص، وتم مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.