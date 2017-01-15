61 مخالفة تموينية في حملة على المخابز البلدية بمطروح

تمكنت مديرية تموين مطروح من ضبط 61 مخالفة تموينية في حملة نظمتها على عدد من المخابز البلدية بنطاق المحافظة بالاشتراك مع مباحث التموين، صرح بذلك المهندس السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية تموين مطروح.



وأوضح أنه تم تحرير61 محضرًا مخالفة تموينية بنطاق الإدارات التموينية بمطروح منها 3 مخالفات بسيوة، و14 بالضبعة، و14 ببراني، و23 بمدينة مرسى مطروح، و7 بمدينة الحمام، وذلك في إطار توجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بإحكام الرقابة على المخابز البلدية العاملة بنطاق المحافظة ومراجعة رغيف الخبز المنتج منها والمقدم للمواطنين ومدى مطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن والحفاظ على حقوق المواطنين في تقديم السلع المدعمة لهم.

وتضمنت المخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات أو عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد أو عدم نظافة الأدوات المستخدمة في إنتاج الخبز.

تم عمل المحاضر اللازمة وإرسالها إلى أقسام الشرطة المختصة لإرساله إلى النيابة العامة للنظر والتصرف.