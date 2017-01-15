وكيل وزارة الصحة بالشرقية يفتتح عيادة ومعمل الأسنان بسعود بالحسينية

افتتح، اليوم، الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية عيادة طب الأسنان ومعمل التركيبات بمركز طب الأسرة بسعود التابع للإدارة الصحية بالحسينية بتكلفة تقديرية 200 ألف جنيه.

بحضور المهندس علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الحسينية، ود.خالد عامر مدير عام الأسنان، ومحمود عبد الفتاح المسئول الإعلامي بالمديرية، و د.مصطفى السيد مدير الإدارة الصحية بالحسينية، وبعض أهالي المدينة، وممثلي المجتمع المدني بالحسينية.

تقدم العيادة خدمات الكشف الطبي من: الحشو، وخلع الأسنان، وعلاج اللثة ، وبعض الخدمات الأخرى لطب الأسنان، ويقدم المعمل خدمات تركيبات الأسنان المتحركة بجميع أنواعها لخدمة أهالي مركز ومدينة الحسينية .

تقدم الدكتور هشام مسعود بالشكر للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على دعمه للمركز بكرسي أسنان بتكلفة 100 ألف جنيه، كما تم توفير بعض الأجهزة الطبية والأعمال الإنشائية من مديرية الشئون الصحية بتكلفة 70 ألف، وقام المجتمع المدني بدعم العيادة والمعمل بالآلات بتكلفة 30 ألف جنيه.



