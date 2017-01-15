الوحدة المحلية بأسوان تواصل إزالة الإشغالات بالشوارع والأسواق

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات بالشوارع والأسواق تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لإعادة الانضباط للشارع الأسواني وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين المترددين عليها.

وأوضح العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان أنه تم استكمال تنفيذ حملة إزالة الإشغالات بشوارع السوق السياحية والشواربي التابعين لنطاق حي غرب، لافتًا إلى أن جهود الحملة أسفرت عن رفع 103 حالات إشغال بدون محضر وتحرير 8 محاضر إشغال طريق، علاوة على ضبط 60 من المضبوطات المتنوعة.

وأشار إلى أن الحملة شهدت مشاركة واسعة لتشكيلات أمنية كبيرة من قوات مديرية أمن أسوان بقيادة المقدم عاطف عبد الله رئيس قسم شرطة المرافق، بجانب مساعدين رئيس المدينة ورؤساء الأحياء وقسم الإشغالات، وأيضًا العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة في الإزالة.