محافظ الفيوم: استمرار حملات الإزالة لتعديات الأراضي الزراعية

تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، قامت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع أجهزة الشُرطة بمراكز ومُدن المحافظة بشن عدد من الحملات المُكثفة والمكبرة لإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة.



ففي مركز ومدينة أبشواي قامت الوحدة المحلية بالعجميين بالتعاون مع الجمعية الزراعية بإزاله فورية على أرض زراعية بحوض الخولي والرمدي أسوار بارتفاع 2.30 متر مساحة /80 متر، وكذلك تعديات بالبناء أسوار على أراض زراعية بعزبة القمري بالناصرية أسوار بارتفاع 1.30 تقسيم مباني على مساحة 3 قراريط ، وكذلك إزالة حالة مباني مخالفه مقامة على مساحة 175 متر مربع عزبة الشيخ محمود بأبو جنشو.

وفى مركز إطسا تم تنفيذ27 قرار إزالة تعدى على مياه ري بحر الغرق بقرية قصر الباسل بالتعاون بين شرطة الموارد المائية وشرطة مركز إطسا وهندسة ري الغرق، وتم التحفظ على عدد 3 موتور ري كبير مخالف.

وفى مركز ومدينة سنورس تم إزالة عدد 2 حالة إزالة بكفر فزارة، وقرية ترسا، على مساحة قيراط ونصف، كما تم إزالة حالة واحدة بمدينة سنورس، ردم أساسات منزل على مساحة300متر، كما تم إزالة عدد2 حالة إزالة، قرية سنهور البحرية على مساحة قيراطين، كما تم إزالة أرصفة مخالفة وتعديات على حرم الطريق لمقاهي ومحال تجارية بالكعابي الجديدة، وقرية بيهمو، كم تم إزالة حالة واحدة على مساحة قيراط بقرية منشأة بنى عتمان، وكذلك تم إزالة حالة واحدة بقرية جبلة على مساحة 3 قراريط.

وفى مركز ومدينة يوسف الصديق بلغ اجمالي عدد الحالات التي تم ازالتها 41 حالة تعد لمباني وأراضي زراعية منهم 12 حالة بمساحة 31 فدانًا و 12 قيراطًا، وعدد 29 حالة تعد بالبناء بمساحة 3500 م2.

وفى مركز طامية أسفرت الحملة عن إزالة عدد 12 حالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة بزمام الثلاث قري على مساحة 1843 متر وهي عباره عن استراحات وأسوار ومزارع دواجن وكارات مواشي.

وقد أكد المحافظ أنه لا تهاون في الحفاظ على حقوق الدولة والتصدي لكل التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على أهمية تيسير كل الإجراءات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات رسمية وجادة للتقنين ومد يد العون بمساعدتهم في إتمام كافة إجراءات التقنين مع التوجه الفوري لسداد المستحقات المطلوبة لاستخراج العقود المبدئية.



