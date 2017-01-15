مدارس الوادي الجديد تستقبل 19057 تلميذًا

أنهت محافظة الوادي الجديد جميع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي 2019/2020، والذي سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 11/9/2019 لمرحله رياض الأطفال، والصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية، حيث تم عمل صيانة كاملة لكل المدارس، كما تمت تشجيرها وزراعتها بالنجيلة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لتحويل مدارس المحافظة إلي مدارس خضراء، وهذا بالإضافة إلى تنفيذ خطه إعادة توزيع المعلمين والمعلمات على الإدارات التعليمية حسب الحاجة لسد العجز في بعض التخصصات.

أوضح الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد أن إجمالي عدد تلاميذ الصف الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية الملتحقين هذا العام 12393 تلميذًا موزعين على 148 مدرسة، وإجمالي تلاميذ المستوى الأول والثاني رياض أطفال 6664 تلميذًا موزعين على 119 قاعة رياض أطفال بالمدارس.

وأكد أنه تم توفير الزي المدرسي وتوزيعه على التلاميذ بجميع مدارس المحافظة قبل بدء الدراسة بوقت كاف، مشيرًا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإقليم بمراعاة البعد الاجتماعي للطلاب، تم توفير الزي المدرسي مجانًا للتلاميذ الأيتام، وغير القادرين بجميع مدارس المحافظة.



