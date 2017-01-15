شاروبيم : 786 ألف جنيه لمشروعات جديدة لشباب الخريجين

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على صرف الدفعة رقم 127 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد عن شهر مايو الماضي لاقامة مشروعات جديدة وبلغت قيمتها 786 ألف جنيه.

وشدد شاروبيم على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة ،كما شدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمستندات المطلوبة ،وتوفير المساعدة اللازمة للشباب أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم .

وقال محافظ الدقهلية إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد، وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد، فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات .

من جانبها قالت زينب الامشاطي مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين أنه تم صرف المبلغ المذكور لعدد 56 من الشباب "ذكور ،إناث " على مستوى 14 وحدة محليـة بالمحافظة ليصل إجمالي القروض التي وفرها الجهاز لشباب الخريجين إلى 77 مليونا و610 ألف جنيه واستفاد منها11 ألف و91 فتاة وشاب .ريجين

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