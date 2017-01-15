عبد الله يتفقد سير العمل بمركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة بالفيوم





تابع صباح اليوم محمد عبدالله القائم بعمل وكيل وزارة التعليم بالفيوم، سير العمل وانتظامه بمركز توزيع الأسئلة وتجميع الإجابات لشهادة الثانوية العامة في محافظة الفيوم للعام الدراسي 2018 / 2019 م واطمأن عبدالله من مدير المركز لخطة التوزيع للجان بجميع المدارس الثانوية العامة على مستوى محافظة الفيوم مشدداً على ضرورة وصول الأسئلة لجميع اللجان في الموعد المحدد صباح كل يوم، كما نبه بضرورة الانضباط والالتزام فى العمل والتأمين الجيد من أجل خدمة أبنائنا طلاب وطالبات الثانوية العامة.



وأشاد وكيل تعليم الفيوم بالإجراءات الأمنية المحكمة لمركز التوزيع واللجان الإمتحانية مقدما الشكر لرجال الشرطة الأوفياء بمحافظة الفيوم



